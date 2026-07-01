

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa G. (33), evinin bahçesinde bulunan ıhlamur ağacına çıkarak çiçek toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden genç, ağaçtan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ