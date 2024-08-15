Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda salça kazanının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi.

Aile kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatmaya başladılar. O sırada kazanın altındaki taş parçalara ayırdı. Dengesi bozulan kazan devrilerek, içindeki kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine sıçradı. Üzerlerine dökülen kaynar domates suyu nedeniyle vücutlarında 2. Derece yanıklar oluşan Fatma D.(65), Sibel D.(44), Alev D.(41) ve 17 yaşındaki Batuhan D. Olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılar ilk tedavinin ardından Yanık Ünitesine alındılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz