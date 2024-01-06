Geçtiğimiz Kasım ayında Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya sokakta işyerlerinin önündeki hurda olan demir malzemeleri çek çek aracına koyan kadın ve erkek, işyerinin önündeki koltuğu gözüne kestirdiler. Koltuğu alıp işyeri önünde kırıp parçalamayı deneyen şahıslar, başarılı olamayınca koltuğu ateşe verdiler. Dakikalarca koltuğun yanmasını bekleyen şahıslar, işyerlerine alevin sıçrama ihtimalini dahi umursamadılar. Yanan koltuğun demir parçalarını çek çek aracına koyan şahıslar, uzaklaşarak kayıplara karıştılar.

YİNE SANAYİYE DADANDILAR

Yine aynı iki kafadar bu sefer Mahmudiye Mahallesi 9 Sokakta ortaya çıktı. Çek çek araçlarıyla sanayide gece geç saatlerde rahatça dolaşan hırsızlar, bu sefer sokak üzerindeki işyerinde nakliye için hazırlanan metal koltuğu çaldı. Demir koltuğu çek çek aracına koyan şahıslar, uzaklaşarak kayıplara karıştılar.

2 kafadarın elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde hırsızlık yapmasına esnaflar tepki gösterdi.