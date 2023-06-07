Belediye Başkanı Alper Taban, "Sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bursa Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar var. İnegöl olarak İsaören kavşağından gelip park caddesi üzerinde de sıcak asfalt çalışmamız olacak." dedi.

Bursa Büyükşehir tarafından 2'nci Etap içme suyu çalışmalarının başladığını kaydeden Taban, "Alanyurt'tan başladı çalışmalar" diye konuştu.

3 İŞARET

Taban, "Cerrah kurufasulyesi ve cıbrıkası coğrafi işaret oldu. İnegöl'de tescilli ürün sayımız 3'e çıktı." diye konuştu.

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