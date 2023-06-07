İnegöl Kaymakamlığı, Sosyal Destek Merkezi (SODAM) ve Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin çalışmalarını içeren yılsonu programı renkli görüntülere sahne oldu.

Programda okuma yazma, Kuran-ı Kerim okuma, keman, klarnet ve ritim kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerlerin dans performansı da izleyicilerden büyük alkış aldı.

Mobilya Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, kursiyerler ve yakınları katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Eren Arslan, ''Bir iş yaparsınız ve karşılığını görürsünüz.Yaptığınız işten dolayı bir mutluluk ve gönül huzuru taşırsınız. Mutluluk ve kurslardan sonra yapılan geri dönüşler ne kadar doğru bir iş yapıldığını bizlere gösterdi'' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ise, ''Yapılan çalışmalar sonucu önemli değişmeler yaşanıyor, çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamına ve programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.

Konuşmaların ardından 70 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Program kursiyerlerin gösterileriyle sona erdi.

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