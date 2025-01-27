Olay İnegöl'ün Alibeyköy mahallesinde bir evde meydana geldi.

İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta evi kundaklayan Hüseyin Y., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tepsit ettiler.

Eve giden ekipleri görünce kapıyı kitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor.