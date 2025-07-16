Olay, İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ilçede, susuzluktan ve sıcaktan bunalan bir leylek bir evin önüne kondu. Gölgeye sığınan leyleği fark eden ev sahibi, hortumla kuşu nazikçe ıslatarak ferahlamasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde leyleğin, suyla temas ettikten sonra rahatladığı ve çevresine güvenle bakındığı görüldü.

Mahalle sakinleri, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı davranan ev sahibine teşekkür etti.