Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda Türkiye’nin farklı illerindeki Uğur Eğitim Kurumları’ndan 17 öğrenci tam puan alarak birinci olmayı başardı. Düzenli çalışma ve sınav stresini kontrol altına alarak tüm soruları yanıtladıklarını açıklayan Uğurlu öğrenciler başarılarını kutlamak için İstanbul’da buluştu.

Yaklaşık 1 milyon adayın katıldığı LGS’de tam puan alarak Türkiye birincisi olan 17 öğrenci çıkaran Uğur Okulları ve Uğur Kurs dikkat çeken başarıya imza attı. Farklı kampüs ve illerden gelen şampiyon öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir araya gelerek bir kutlama töreni düzenledi. Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, Genel Müdür Yardımcıları Adil Kurt ve Ebru Divrik, PDR Müdürü Aslı Orman, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende pasta keserek kutlama yapıldı.

"Gençlerimizi tutkuyla, inançla ve sevgiyle eğitiyoruz"

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, gurur tablosuyla bir araya geldiklerini belirterek, tüm öğrencileri ve ailelerini kutladı. Eğitim anlayışlarının sadece sınav odaklı olmadığını vurgulayan Çakır, "Uğur Okulları olarak eğitim felsefemiz; öğrencilerimizi sınavlara hazırlarken aynı zamanda bilimsel, çağdaş ve kişiye özgü rehberlik anlayışıyla hayata ve geleceğe hazırlamaktır. Gençlerimizi tutkuyla, inançla ve sevgiyle eğitiyor; onları sadece başarılı bireyler değil, sorgulayan, düşünen, üreten ve topluma katkı sunan bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Basketbolda başarılarım var: Ders ve spor bir arada yürütülebilir"

Aydın Uğur Okulları Kampüsünden LGS birincisi Aras Peker, "Bu süreçte hem derslerime çalıştım hem de basketbol tutkumdan vazgeçmedim. Elimden geldiğince ikisini bir arada yürütmeye özen gösterdim ve sonuçta tam puan alarak hedeflerime ulaştım. Sınav hazırlık sürecinde, basketbol sezonum devam ederken kendimi çok sıkmadım. Ancak sezon bittikten sonra derslere yoğun bir şekilde odaklandım. Disiplinli ve özverili bir şekilde çalıştım. Kendime her zaman güvendim ve bu güvenle başarıyı yakaladım" dedi.

"Lise hedefim İstanbul Erkek Lisesi’ne gitmek" diyen Peker sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleride mühendislik okumayı düşünüyorum. Özellikle bilgisayara ilgim var, bu alanda bir kariyer yapabilirim. Ama basketbol da hayatımın önemli bir parçası. Eğer sporda daha iyi bir noktaya gelirsem ya da boyum biraz daha uzarsa basketbola yeniden ağırlık verebilirim. Okulumuzla basketbolda il şampiyonu olduk. Ayrıca kendi kulübümle Anadolu turnuvasına katıldık. Orada gruptan çıkamasak da bir maç kazandık, bir maç kaybettik. Ben turnuvada liderlik ödülü ve sayı sıralamasında üçüncülük aldım. Hem basketbolu hem derslerimi aynı anda yürütmeyi başardım. Buradan tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: Ders ve spor bir arada yürütülebilir. Aileniz size baskı yapsa bile ben bunu başardım ve sizlerin de yapabileceğine inanıyorum. Yeter ki kendinize inanın ve disiplinli çalışın."

"Birçok arkadaşım çok fazla soru çözerek hazırlandı ama benim yaklaşımım farklıydı"

LGS yolculuğunda dershaneye düzenli olarak devam ettiğini belirten Uğur Okulları İzmir Bayraklı Kampüsünden Ata Mert Gönen, "Yılın başında hedefim 500 tam puan almaktı ve bu hedefe ulaşmak için çok emek verdim. Sonuçta, çalışmamın karşılığını alarak 500 puanla Türkiye birincisi oldum. Elbette bu süreç kolay değildi; bazen tökezledim, bazen düştüm ama önemli olan pes etmemekti. Bu yolculukta azmimi hiç kaybetmedim ve her zaman ayağa kalkmayı başardım. Birçok arkadaşım çok fazla soru çözerek hazırlandı ama benim yaklaşımım farklıydı. Tabii ki soru çözdüm, ancak odaklandığım nokta nitelikli sorular çözmekti" şeklinde konuştu.

"Önemli olan düştüğünüzde azminizi korumak ve asla pes etmemek"

"Az ama öz çalışarak daha verimli ve etkili bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum" diyen Gönen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek hedefimi henüz netleştirmedim. Ama lise seçiminde hep nettim. Yedinci sınıftan beri hayalim Galatasaray Lisesi’ne gitmek. Kabataş Erkek Lisesi gibi başka güzel liseler de var, ancak benim öncelikli hedefim her zaman Galatasaray Lisesi oldu. Lisede istediğim okulu kazanırsam sonrasında istediğim dala yönelebileceğimi düşünüyorum. Bunun dışında, robotik ve kodlama gibi alanlara ilgim var. Daha önce bu alanda birkaç ödül kazandım ve bu benim için keyifli bir hobi. Sekizinci sınıfta ise LGS’ye odaklanmak için başka bir aktiviteye vakit ayırmadım. Sadece deneme sınavlarına ve derslere konsantre oldum. Bu yolda size söyleyebileceğim en önemli şey şu: Herkes bu süreçte düşüp kalkacak, kimse bu yolu sadece yürüyerek geçemez. Önemli olan, düştüğünüzde azminizi korumak ve asla pes etmemek. Azimle çalışırsanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

"Önemli olan çok soru çözmek değil, düzenli ve istikrarlı olmaktı"

Samsun İlkadım Uğur Okulları Kampüsünden LGS birincisi Sami Kandil ise sınava hazırlanma sürecinin zor olduğunu belirterek "Ama kendimi çok kasmadan, istikrarlı bir şekilde çalıştım. Genelde günde maksimum üç yüz soru çözüyordum. Önemli olan çok soru çözmek değil, düzenli ve istikrarlı olmaktı. Her gün sabit bir tempoda, genellikle 150-180 soru çözdüm. Hafta sonları bu sayı bazen 220-250’ye çıkıyordu. Saatten çok çözdüğüm soru sayısına odaklandım ve bu yöntemin gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hedeflerime ulaştım ve tam puan alarak yerleşmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

"LGS dışında Teknofest’te de şampiyonluk gördüm"

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kandil, "Bu duygu gerçekten tarif edilemez. Lise hedefim İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi veya Galatasaray Lisesi’nden birine gitmek. Ardından yurt dışında eğitim almayı planlıyorum. LGS hazırlık sürecinin dışında, yaz tatillerinde de aktif oldum. 2022’de Teknofest’te eğitim bilimleri kategorisinde, ilkokul ve ortaokul düzeyinde şampiyonluk kazandık. Bu da benim için büyük bir gurur. Buradan LGS’ye hazırlanan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: İstikrarlı olun. Bazen az çalıştığınızı düşünüp motivasyonunuz düşebilir, ben de zaman zaman öyle hissettim. Ama öyle bir şey yok. Düzenli ve istikrarlı çalışmak her zaman kazandırır. Son olarak bu başarıda emeği geçen okulum Uğur Okulları’na, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hazırlık sürecim yaz aylarında başladı"

İzmir Gaziemir Uğur Okulları Kampüsünden LGS birincisi Emre Şen de sınava hazırlık sürecini şöyle anlattı:

"Hazırlık sürecim yaz aylarında başladı. Evde kendi başıma çalışmaya odaklandım, özellikle paragraf ve Türkçe sorularıyla bol bol pratik yaptım. Okulumuzda çok sayıda deneme sınavı düzenlendi. Bunlar bana çok yardımcı oldu. Ayrıca hafta sonları dışarıda da deneme sınavlarına katıldım. Son dakikaya kadar pes etmeden çalıştım. Türkiye birincisi olduğumu öğrendiğimde açıkçası biraz şaşırdım. Sınavım çok iyi geçmişti ama iki-üç yanlış yapabileceğimi düşünüyordum. Sonra sonuçlara baktım ve birinciliği gördüm. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Lise hedeflerim arasında İstanbul’daki köklü liseler var: İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi. LGS’ye hazırlanan arkadaşlarıma tavsiyem şu: Hazırlık sürecine hemen hızlı başlamak zorunda değilsiniz, zaten önünüzde uzun bir zaman var. Ama en önemlisi, son dakikaya kadar pes etmeden çalışmaya devam edin. Azimle çalışırsanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz."