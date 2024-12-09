Olay saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca sokakta meydana geldi. Enes C.(18) İddiaya göre daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K.(20) ile sokakta denk geldi. 2 şahıs arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Samet K. Elindeki tüfekle Enes C.'ye ateş etti, Enes C.'de elindeki bıçakla Samet K.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı.

Karnından yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı acilen ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz