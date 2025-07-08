

Olay 7 Temmuz saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesudiye Mahallesinde 2 genç kavga etti. Kavgadan sonra 2 gencin ağabeyleri Tufan G.(22) ve İsmail T.(27) arasında telefonda tartışma yaşandı. Telefonda küfürleşen 2 şahıs Yıldırım caddesinde buluştu. Çıkan kavga sırasında İsmail T. aracından aldığı tüfekle Tufan G.'ye defalarca ateş etti. Genç, sol bacağına isabet saçmalarla yaralandı. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İsmail T., ifadesinde, "Kardeşlerimiz kavga etmiş. Bu konudan dolayı bizde tartıştık. Küfürleşme oldu. Çıkan kavgada kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK