Halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, planlı ve koordineli şekilde sürdürülüyor.

İnegöl Belediyesi’nin öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş. iş birliğinde oluşturulan uzman ekipler tarafından, sineklerin üreme alanlarına yönelik yoğun ilaçlama ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki tüm mahallelerde sinek oluşumuna zemin hazırlayan noktalar titizlikle tespit ediliyor. Yaz boyunca periyodik olarak sürdürülecek çalışmalarda, araçla ulaşılamayan bataklık ve sazlık alanlar da özel drone teknolojisiyle ilaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, sinekle mücadele çalışmalarının önemine vurgu yaparak, halkın sağlığı ve huzuru için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti. Şahin, İnegöl’de yaz aylarının daha sağlıklı ve konforlu geçmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.