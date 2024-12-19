Kaza saat 09.30 sıralarında kırsal Şehitler mahallesinde meydana geldi. Sürücü Vedat T.(39) yönetimindeki 06 RHG 06 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden sürücü Sedat D.(52) yönetimindeki 16 PP 820 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ve yolcu Mehmet E.(55) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 2 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ