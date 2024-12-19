Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını etkileyen bir konu olarak devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşarak, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık, ikinci toplantısı ise 16 Aralık’ta yapılmıştı. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini sunarken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri değerlendirilmişti.

Komisyonun üçüncü toplantısı, saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Görüşmelerin, komisyonun son toplantısı olması beklenirken, işçi ve işveren taraflarının asgari ücret tekliflerini sunmaları bekleniyor.