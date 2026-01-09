İnegöl’de esnaf odalarında kongre süreçleri başladı. 11 Esnaf odasında seçimler Ocak ve Şubat aylarında sırayla yapılmaya devam ediyor. 10 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda ise başkanlığa tek aday var.

4 dönemdir İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını sürdüren Bahattin Korkmaz geçtiğimiz günlerde yeniden adaylığını açıklamıştı. 10 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak olan İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası konferans salonunda düzenlenecek.