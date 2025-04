Açılışa Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere birçok üretici katıldı.



“110 ÜLKEYE İNEGÖL MOBİLYA SEKTÖRÜ İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Fuar açılışında konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, “52’nci İnegöl fuarına hoş geldiniz Şeref verdiniz. Biraz maziye indiğimizde 80'li yılların ortasından itibaren başlayan bu serüven 40 yılını tamamlamış durumda. Eski ustalarımızı, İnegöllü firmalarımızı bugüne kadar getiren tüm ustalarımızı ben saygıyla anmak istiyorum. Büyük emek var. 52. fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Mobilya sektörün %20 ihracatını karşılayan bir sektörle karşı karşıyayız. Allah'a çok şükür, İnegöl ekonomisini 1.8 milyar dolar büyüttük. 1.5 milyar dolar ihracat, 1.1 milyar dolar dış ticaret fazlası veren İnegöl, ekonomiye örnek model bir şehir. Bunun başında mobilya sektörü geliyor. 853 milyon dolar ihracat geliştiren mobilya sektörümüz %95 dış ticaret fazlası veren bir sektör. Bununla birlikte tabii ki fuar alanımızda 147 firmamız fuarımıza katılım sağladı. Bugün fuarımızda yer bulamayıp da katılamayan ancak fabrikalarımızda, genel merkezlerimizde ziyaretçilerimizi ağırlayan tüm sektörle beraber fuarımızı ziyaret etmek istiyoruz. Tabii ki ihracat hedefimiz 1 milyar dolar. Allah'a çok şükür piyasada hakimiyetle devam ediyoruz. Ancak ihracat hem İnegöl'ün hem de Türkiye'nin vazgeçilmez bir ekonomik hamlesi. Yakın coğrafya başta olmak üzere Allah'a çok şükür dünyanın tüm kıtasına ihracat gerçekleştiriyoruz. 110 ülkeye İnegöl mobilya sektörü ihracat gerçekleştiriyor. Son zamanlarda ABD'de yapmış olduğumuz organizasyonlarla bu ihracatımız daha da arttıracağız. TAFEX adı altında ABD'de şirketin kuruluşunu gerçekleştirdik. Yakın zaman içerisinde 54 firmamızın katılımı ile birlikte mobilya fuarımızı gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte bu organizasyonun fuarını gerçekleştireceğiz. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; oraya katılım sağlayan 54 firmamızın birçoğu ABD'den siparişini almış şu an hazırlanıyor. Allah'a çok şükür birçok firmamız belki de yıllık üretimlerine bağlayacak noktaya gelmiştir. Onun için bu şirketin kuruluşunda imza atan, ona destek veren yönetim kuruluna huzurlarınıza teşekkür ederim. Ve tüm sektörlerimizden şunu rica ediyorum; Amerika pazarına girmek için çalışmalarınıza başlayın, orada bir şirket var ve bu şirket sizi her türlü yönlendirmeye tecrübelidir. İnegöl mobilyası bir üretim gücünün ötesinde bir vizyondur. Bizler sadece mobilya üretmiyoruz. Türkiye'nin tasarımını İnegöl'ün emeğini ve ticari zekasını ihraç ediyoruz. Bu anlamda MODEF sadece bir fuar değil, bir fuardan çok daha fazlasıdır. İnegöl’ümüzün dünyaya açılan kapısıdır. Biz bu kapıyı daha da büyütmek, daha fazla üreticimizin uluslararası pazara taşımak için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz” dedi.



“BİZİM HEDEFİMİZ VAR”

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, “Türkiye mobilya sektörü son çeyrek asırda dünyada kendini başarıyla, övgüyle seyrettiren bir sektör oldu. Meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Türkiye ihracatın içindeki payı 0.7’lerden yüzde 2’ye çıkardı. Bu Türkiye için bir başarı hikayesi. Aslında hikayenin temelinde 4 İ formülü diyoruz. Birinci İ imalat, Türkiye’den 45 bin tane ücretimiz var, yarısı neredeyse ihracat yapıyor. Üretici firmalarımız Türkiye’de ihracat yapanların yüzde 10’unu oluşturuyor. Böyle olunca mobilya sektörünün potansiyelini görmüş oluyoruz. İkinci başarısı nedir? İstihdam. Türkiye mobilya sektörü istihdam deposu. Bütün şehirlerde mobilya üretme kabiliyeti olduğu için çok ciddi kaynağımız var. Nitelikli adam lazım demiyoruz. İşçi kadromuz çok iyi onlarla gurur duyuyoruz. Mükemmel yolla devam ediyoruz. Türkiye’de imalat sektöründe çalışan yüzde 5’ide mobilyacı. Üçüncü formülümüz ihracat. Dünya ihracat sıralamasında dünyanın ilk 7. büyük ihracatçısı olmak başlı başına bir başarı hikayesi. İhracatta dünya ticaretinden payımızı sürekli artıran bir sektörüz. Bizim hedefimiz var, dünya ticaretinden daha fazla pay almak. Dünya ticaretinde 2.1’i Türkiye mobilyası alıyor. 4. formülümüz inovasyon. Eğer yenilikçi olmasaydık, farklı bakıp geliştirmeseydik Türkiye mobilyası olmazdı. İşte bu 4 tane i’yi formülünü bünyesinde bulunduran bir tane ilimiz var. O da İnegöl. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Öyle bir başarı hikayesi olunca bu fuarların önemi daha büyük sorumluluk taşıyor. Biz mobilyacılar olarak dünya ticaretinden pay almaya devam edeceğiz. Burada özellikle sayın bakanımızı da karşımızda bulunca 20 yıldır çalıştığımız bakanlığın tüm kadrosuyla, başta Ömer bakanımız gerçekten derdimizi anlıyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Türk mobilyasının Amerika’da başkanım da bahsetti, direkt desteğinin sektöre verilmesinden müteşekkiriz. Neticede mükemmel yok. Bu enflasyon canavarını ezeceğiz. Hem işçimize hem bize zararı var neticede. İmalatçılar olarak bir talebimiz var. Trump ne diyor? Gelin burada üretin diyor. GSMH içindeki imalatı unutursak başarılı olamayız. Önce imalat dememiz lazım. Sadece para politikasıyla bunun olmayacağını biliyoruz. Dünyanın en pahalı odununu kullanıyoruz. Almanya’da 60 Euro tonbaşı, ABD’de 50 dolar, Rusya’da 30 dolar, bizde 100 dolar. Burada bir formül var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talebimiz var. Orman Genel Müdürlüğü’nden aldığı 15 payını bizim kaldırmamız lazım. Bu kaldırılınca genel fiyatlar düşecek, bu da düşerse bizde indirim sözü aldık. Dünyanın en pahalı hammaddesini kullanarak sürdürebilmemiz yok. Biz daha çok işçi çalıştıracağız, tasarımlarımıza önem vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatırım ülkesi olacağız. Dünyanın bütün ülkelerine satış yapan bir sektörümüz var. Fuarımızın hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum” dedi.



İNEGÖL, BİRÇOK İLİN ÜZERİNDE İHRACAT YAPIYOR

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Öncelikle fuarımız hayırlı olsun. Kasım ayından bu yana dünyada paradigma değişimi var. Sadece mobilya sektöründe de değil, iş dünyasının tamamında bu yeni süreci okumayla alakalı kafa karışıklığı var. Aslında onunla ilgili birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bugün 52.’sini açtığımız bu fuar, bu süreci de atlatabilecek. Girişimcinin ve yatırımcının Türkiye’de olduğunu, İnegöl’de Bursa’da olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Çünkü sürdürülebilirlik kavramı eti kemiğe bürünmüş halde. Bir projeyi 52 kez tekrarlayabilmek kolay iş değil, büyük bir emek var. Ve girişimcimiz buna çok müsait. İkincisi bu coğrafyada özellikle işte görüyoruz ki girişimcilik aynı zamanda sivil toplumda boş durmuyor sayın bakanım. Özellikle İnegöl gibi bir ilçenin bugün Türkiye’deki birçok ilin üzerinde ihracat yapması ve ihracata bu kadar yatkın olması sivil toplumun ve iş dünyasının bu provokatif yaklaşımından kaynaklı. Bütün katılımcılarıma, ziyaretçilerimize de fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İNEGÖL’ÜN LOKOMOTİFİ MOBİLYA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 52.'sini gerçekleştireceğimiz mobilya fuarının hayırlı olmasını diliyorum. Ben şunu ifade etmek istiyorum: İnegöl aslında mobilyadan, bir fuardan ötesi… Şehircilikte de bir ilçeden, bir ilden öte olduğunu düşünüyorum. Hangi parametreyi elimize alırsak alalım; ekonomisi, nüfusu, ortaya koymuş olduğu ihracat rakamları, dış ticaret hacmi… Tüm parametreleriyle gerçekten ülke hedeflerine katma değer oluşturabilen bir özelliğe sahip. Başta mobilyacılarımız olmak üzere, İnegöl’ümüzde üretim yapan tüm kıymetli üreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Beraberinde, bu sektörde çalışan, çok kıymetli emek veren emektarlar var. Her birine gerçekten teşekkür ediyoruz. Nihayetinde İnegöl’ün lokomotifi mobilya. Bugün de mobilya özelinde buluşmuş oluyoruz ve şehrimiz her gün bir fuar yaşıyor Sayın Bakanım. Sanal satışlar yapıyoruz; işletmeler kapanmış olsa da satışlar devam ediyor. Akabinde kendimizi bu noktada geliştirmeye devam edeceğiz, mobilyadaki sektör payımızı artırmak için çaba sarf edeceğiz. Dolayısıyla mobilyacılarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Tabii başkanın da ifade ettiği gibi birlik ve beraberlik çok kıymetli bir kavram. Beraberinde Kaymakamımız, Milletvekilimiz, Ticaret Odamız, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz… Tüm organlarla, İnegöl Belediyesi ile diğer sektördeki sorunları aşmak için çalışmalar yapıyoruz. Ben bugünden daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Evet, dünyada birtakım gelişmeler yaşanıyor ama biz kendi işimize bakıyoruz ve İnegöl olarak buradan hem Bursa’ya hem de bütçemize daha fazla destek vermek üzere çalışmalarımızı sıkılaştıracağız. Bu konuda da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İNEGÖL MOBİLYASI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDE”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Aslında konuşmacılar çok güzel şeyler söyledi. Gerçekten İnegöl mobilyası artık dünyanın her yerinde. Tabi burada bu başarının arkasında aslında buradaki üreticinin alın terinin yattığını unutmamak gerekiyor. Yıllardır verdiği mücadeleyi kutlamak gerekiyor. Ve onların mücadeleleri sonucunda hem Bursa’ya hem İnegöl’e katma değer kattıkları için aynı zamanda istihdam yarattıkları için ve dünyaya satarak birçok ülkeye yaklaşık 187 ülkeye satarak devlete katkı sağladıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve onları kutluyorum. Tabii ki bu süreç kolay değil. Başkanımız 80’li yıllardan bu tarafa fuarcılık devam ediyor dedi ama üretimine baktığında zanaatkarlık burada 1500’lü yıllara dayanıyor. Yani aslında mobilyacılığın ana vatanı diyebiliriz. Zanaatkar ustalarımızın getirdiği sonucu bugün inovatif birer tasarımlarla dünyada sayılı yere sahip olduğunu, İnegöl mobilyasının dünyada sayılı yere sahip olduğunu söylemek istiyorum. Bunun içinde elbette ki ilave yatırımlara ihtiyaç vardır. Biz belediyeler olarak, Büyükşehir Belediyesi ve yine valiliğimizle beraber onun koordinasyonunda İnegöl’de burada bazı yapılması gerekenler konusunda zaten adımımızı atmaya devam ediyoruz. Fuar konusu var, fuarı uygun bir yerde hem Bursalıların kullanacağı hem de İnegöllülerin kullanacağı bir şekilde planlarda var olmasını istiyoruz. Bunu da hep beraber kararlaştırmamız lazım. Ama onların iş dünyası olarak onların önce bir bu kararı oluşturması gerekiyor. Bu konuyu detaylı görüşmemiz lazım. Çünkü İnegöl gerçekten esnafının isteği, arzusu tek katlı büyük bir fuar alanında gelen konuklarına, gelen müşterilerine en iyi hizmeti vererek o ürünleri en iyi şartta sunmalarını istiyoruz. Ama bunun içinde yapılması gerekenler var. Gelen konuklarımızı, misafirlerimizi, müşterilerimizi İnegöl’de mutlu etmeliyiz, huzurlu etmemiz lazım. Havamızın temiz olması lazım, suyumuzun da temiz olması lazım. Bu konuda Büyükşehir olarak gerekeni yapmaktayız. Her ne kadar bazen sorunlar olsa da sonucuna yaklaştık, su konusunda çözüm bulduk ve tamamlıyoruz” dedi.

“İNEGÖL’E KAYMAKAMLIK KONAĞI DEĞİL, VALİLİK KONAĞI YAKIŞIYOR”

İyi Parti Milletvekili Hasan Toktaş, “İnegöl Mobilya Fuarı öncelikle Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız ifade etti, kendisinin de sektörden olması aslında şanstır. 52.’si düzenleniyor. Mobilyacılar Odası Başkanımız Özcan ağabeyle de görüşmüştüm. Bu fuarı bizde hatırlıyoruz. İnegöl Mobilya Fuarı, İstanbul’da fuarcılık ne bilinmezken müstakil fuarlar açmıştı. İnegöl insanı oldukça tecrübeli ve girişimci. Ben bu vesileyle fuarı bu günlere getiren, ben de ilçemizde partimizin başkanıydım o dönem, rahmetli Hikmet Şahin hocamı anmak istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz binanın temelini attı. Bir başkadır benim memleketim der eskiler. İnegöl gerçekten bir başkadır. Bizim memleketimiz üreticisiyle, sanayicisiyle başkadır. Türkiye İnegöl gibi olsa düşünün. 1,5 milyar dolarlık ihracatı var İnegöl’ün. Kişi başı 5 bin dolar ihracat yapıyor. Türkiye’nin 440 milyar dolar ihracat yapması lazım. 300 küsur milyon dolar ithalatı var. Türkiye aslında İnegöl gibi olsa yılda 200 – 250 milyar dolar dış ticaret fazlası veren zengin bir yer olur. Dolayısıyla bu yönüyle İnegöl, Türkiye’de kişi başı denen vergide ilk 10’a giriyor. Bursa’da kişi başı 1000 kişiye düşen doktor 2 iken, İnegöl’de 0,68. Geçtiğimiz günlerde İnegöl Kaymakamımıza ziyarette bulunduk. Çok çalışkandır İnegöl Kaymakamımız ama bütün bunlara baktığımızda Kaymakamlık Konağı değil, Valilik Konağı yakışıyor diyor. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mobilya fuarımız hayırlı ve bereketli olsun diyorum” dedi.

İNEGÖL, MOBİLYANIN BAŞKENTİDİR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Bugün 52.’sini düzenlemekten mutluluk duyduğumuz fuarımızla gurur duyuyoruz. İnegöl, mobilyanın başkentidir. Konuşmama başlamadan önce, açıkçası 7 Ekim 2023’ten bu yana terör devleti İsrail’in acımasızca düzenlediği soykırımda hayattan koparılan bebeklerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere yaklaşık 51 bin masuma Cenab-ı Allah’tan rahmet dilemek istiyorum. Katil Netanyahu ve çetesini de huzurlarınızda bir kez daha lanetlemek istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, protokolümüzün çok değerli mensupları, az önce başkanlarımızın da anlattığı gibi, İnegöl 1500’lü yıllardan itibaren hem ithalat hem de ihracat anlamında önemli bir unsur hâline gelmiştir. O günden bugüne kadar, geçmiş dönemlerdeki başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla İnegöl’ümüz, diğer şehirlere örnek olan bir şehir haline gelmiştir. Bu konuda emeği geçmiş tüm mobilyacı esnaflarımıza, tüm yöneticilerimize, vefat etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyor, hayırla yâd ediyorum. Bugün hâlâ görev başında olanları da tebrik ediyorum. Tabii bu başarının ardında; bu başarıya inanan, çalışan, üreten, ihraç eden bir şehir var. Aslında emeklisiyle, ustasıyla, yatırımcısıyla, esnafıyla, sanayisiyle bütün bir İnegöl çok başarılı. Ben tümünü gönülden tebrik ediyorum” dedi.