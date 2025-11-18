

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Vakıf Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Muhtar Nazım Canpolat ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin talep ve istekleriyle tek tek ilgilendi.

Yıldırım’da, ‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yapıyoruz. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her hafta mahalle ziyaretleri yaptığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşehrilerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bugün de Kaymakamımız ile birlikte Vakıf Mahallemizi ziyaret ettik. Hem muhtarımızla hem de hemşehrilerimizle bir araya gelip ihtiyaçları, talepleri görüştük" dedi.

Kaynak: BÜLTEN