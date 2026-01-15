Esnaflar ve vatandaşlar, Ocak ayında BUSKİ tarafından kesilen su faturaları karşısında adeta şoka girdi. 2025 Aralık ayında gelen 600 lira civarındaki su faturasına, yeni dönemde bin 200 lira civarında gelmesi üzerine vatandaşlar ve esnaflar tepki gösterdi.

Faturalardaki ani ve yüksek artış, özellikle küçük esnafı zor durumda bıraktı. Su kullanımında kayda değer bir artış olmamasına rağmen faturaların iki katına çıktığını belirten esnaflar, “Bu faturaları ödememiz mümkün değil” diyerek duruma sert tepki gösterdi.

Vatandaşlar da benzer şikayetlerde bulunarak, her geçen ay artan yaşam maliyetlerine bir de fahiş su faturalarının eklendiğini söyledi. “Elektrik, doğalgaz derken şimdi de su faturaları belimizi büktü” diyen İnegöllüler, artışların gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Esnaf ve vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden acil açıklama ve düzenleme beklerken, zamların geri çekilmemesi halinde tepkilerin artarak devam edeceğini dile getirdi.



600 LİRALIK SU KULLANIMA BİN 170,79 LİRA FATURA!

İnegöl’de bir esnafa gelen son fatura da 7 metreküp su kullanımında; 1. kademe su belediye 657,57 lira iken, faturaya eklenen 1. kademe atık su bedeli 337,82 lira, bakım bedeli 72,38 lira, katı atık bertaraf bedeli 25 lira olmak üzere eklenen KDV’lerle beraber fatura Bin 170,79 liraya çıkıyor.