Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen 'Çanta Boyama Etkinliği', çocukları ve ailelerini sanatın renkli dünyasında buluşturdu.

Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi, sanatın birleştirici gücünü ön plana çıkaran renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Veli katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar hayal güçlerini bez çantalar üzerine yansıtırken, aileleriyle birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Resim Öğretmeni Mine Uzkal İkiz'in rehberliğinde gerçekleşen atölye çalışmasında öğrenciler, hem el becerilerini geliştirdi hem de kendilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu. Etkinliğe Havran Meslek Yüksekokulu gönüllü öğrencileri de destek vererek çocuklara eşlik etti.

Etkinlikte çocukların ve ailelerin heyecanına ilçe protokolü de ortak oldu. Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, çalışma alanlarını dolaşarak çocukların tasarımlarını yakından inceledi. Protokol üyeleri, bu tür faaliyetlerin eğitsel ve sosyal açıdan önemine dikkat çekti.

Sanat yoluyla aile-çocuk bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan ve ortaya çıkan renkli çalışmalarla kalıcı hatıralara dönüşen etkinlik katılımcılardan tam not aldı. Havran Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde benzer sosyal ve sanatsal faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.