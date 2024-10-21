BUSKİ Genel Müdürlüğü, İnegöl İlçesi'nde yapılacak çalışmalar hakkında bir duyuru yaptı. 22 Ekim 2024 - 21 Kasım 2024 tarihleri arasında, Ertuğrulgazi, Yeni, Cumhuriyet, Fatih, Yunusemre ve Esentepe Mahallelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl İlçesi Alanyurt Bölgesi Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 28 Eylül Cumartesi günü gece 01.00 ile 15.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."