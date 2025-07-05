Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalleden müşteri almak için İnegöl Şehirlerarası Yolcu Terminalinden hareket eden Furkan S.(27) ticari taksi sürücüsü seyir halindeyken yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Yoluna devam eden taksi sürücüsünü takip eden otomobil, müşterisini almak için Yeni Mahalle Fidanlık sokak üzerinde duran taksi sürücüsüne saldırdı. Sopalarla dövülerek darp edilen taksi sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç