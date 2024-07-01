Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ömer D. Yönetimindeki 16 BKF 595 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yaptığı motosiklet ile Acil servise gelerek tedaviye alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA