Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim vaatleri arasında yer alan 'Tarihi Çarşı Dönüşüm Projesi', Uzun Sokak’tan başlayarak çarşının özgün mimarisini koruyup modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.

İNEGÖL İSTİŞARE KÜLTÜRÜYLE GELİŞİYOR

Başkan Alper Taban, belediye binası konferans salonunda Uzun Sokak esnafıyla bir araya gelerek dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Toplantıda projeye ilişkin mimari çizimler ve uygulanacak etaplar hakkında sunum yaparak bilgiler veren İnegöl Belediyesi mimari ekibi, Başkan Alper Taban ile birlikte esnafın da görüş ve önerilerini dinledi. Esnafla birlikte şekillenecek bu dönüşüm sürecinde, sokağın tarihi kimliğinin korunması ve bölgedeki ticari hareketliliğin artırılması amaçlanıyor.

‘’UZUN SOKAKTA ESTETİK DÖNÜŞÜM, TİCARİ CANLANMA’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban toplantıda yaptığı konuşmada projenin uygulanmasıyla birlikte tarihi dokusu korunarak yeniden şekillenecek olan Uzun Sokağın sadece estetik bir dönüşüm değil, aynı zamanda ticari hareketliliğin de artacağı bir alan haline geleceğini vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, gece gündüz tüm herkesin bu sokağa ilgisinin artacağını söyleyerek ; ''Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız çarşı merkezimizin dönüşüm projesiyle ilgili istişare toplantısında esnaflarımızla bir araya gelmek istedik. Sadece Uzun Sokak olarak değil genel anlamda yapacağımız çalışmalarda konunun ilgilileri ile bir araya gelmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı önemsiyoruz. Ben yaptım oldu değil, birlikte yapalım olgusu üzerindeyiz. Çarşılarımız da gelenekten gelen alanlar. Bu alanların içerisinde güncellemeler yaparak yeniden daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın tercih ettiği merkezler haline getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Görselliği, dahil edilecek donatı alanlarıyla da yeniden bir çekim gücü oluşturacağı düşüncesindeyiz. Mimar arkadaşlarımız ile proje üzerinde yapılan değerlendirmede 5 etap halinde çalışmaların yürütülmesini öngörülüyor. Uzun Sokağın zaten bir çekim gücü var ancak yapmak istediğimiz güncellemelerle bu çekim gücünü daha da güçlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımıza ‘’buranın havası değişmiş, muhakkak uzun sokağa da uğramalıyız’’ düşüncesini elde ettirmek istiyoruz. Projeyi etap etap gerçekleştirmek istiyoruz. Sarraflar Çarşısı, İshakpaşa Camii Çevresi gibi alanları da peyderpey dönüşüme dahil etmek istiyoruz. Bu bölgelerin gecesi ve gündüzüyle her halükarda vatandaşlarımızın geldiği uğrak noktalar olmasını istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.