Plansız inşa edildiği için risk oluşturan kaçak yapılar, belediye tarafından tespit edilerek yasal çerçevede ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda, Yeniceköy Mahallesi'nde tarla niteliğindeki bir arazi üzerinde ruhsatsız olarak yapılan çelik konstrüksiyon yapının yıkımı için harekete geçildi.

Yapının izinsiz olduğu belirlenince, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin 6. fıkrası gereğince İnegöl Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alındı. Çelik konstrüksiyon kısmı arazi sahibince kaldırılırken, temel beton ve idari bina bölümleri belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ DE TAKİPTE

Ayrıca bölgedeki kaçak yapılara ilişkin İl Tarım Müdürlüğü’nün de tarım arazilerine zarar verdiği ve kaldırılmasına dair İnegöl Belediyesi’ne yazı gönderdiği ifade edildi.