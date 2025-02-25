Bazı bina sakinleri, yüksek katlardaki dairelerinden uzattıkları kablolarla araçlarını şarj ederken, bu durumun ciddi bir yangın riski oluşturduğu belirtiliyor. Kiracıların yasal olarak şarj istasyonu kurma hakları bulunmazken, ev sahipleri belirli şartları yerine getirdiklerinde bu hakkı elde edebiliyor. Ancak, olası bir yangın durumunda sorumluluğun kimde olduğu netleşmiş değil. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, sitelerin otoparklarına şarj istasyonları kurulmaya başlanırken, bazı sitelerde bu ünitelerin kaldırılması tartışılıyor. Peki, ortak alanlara yerleştirilen şarj istasyonları sökülebilir mi? Yangın çıkması durumunda kim sorumlu tutulur?

Çoğunluk Onayı Şart

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Av. İbrahim Güllü, şarj istasyonları konusunda sitelerin yönetim planlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 72. maddesine göre, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile şarj istasyonu kurulabileceğini ifade eden Güllü, "Eğer şarj istasyonu bireysel kullanım için kurulacaksa, bu durum yenilik ve ilave kapsamında değerlendirilir ve kat maliklerinin 4/5’inin onayı gereklidir" dedi.

Kiracılar Şarj İstasyonu Kuramıyor

Güllü, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yapılan yenilik ve ilavelerin tüm maliklere mali yük getirmesi durumunda herkesin bu giderlere katılmakla yükümlü olduğunu vurguladı. Ancak, eğer değişiklik yalnızca belirli kişileri ilgilendiriyorsa, masrafın yalnızca ilgili kişi tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonlarının giderlerinin de araç sahipleri tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Güllü, mevzuata aykırı şarj istasyonlarının Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak kaldırılabileceğini söyledi. Ayrıca, kiracıların, kanunen kendi başlarına şarj istasyonu kurma haklarının bulunmadığını dile getirdi.

Yangın Riski Büyük

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır ise yüksek katlardan uzatılan kabloların fazla akım çekerek ciddi bir yangın riski oluşturduğuna dikkat çekti. Elektrik sisteminin imar planına uygun olması gerektiğini belirten Sağır, plansız ve düzensiz şekilde çekilen kabloların yasal olmadığını vurguladı. Ayrıca, apartmanların elektrik altyapısının, aşırı enerji tüketimi nedeniyle zarar görebileceğini dile getirdi.

Haksız Kullanım ve Adaletsizlik

Sağır, bazı firmaların sitelere ücretsiz şarj istasyonları kurduğunu, ancak bu ünitelerin izinsiz olması halinde apartman yönetiminin ortak bir karar alarak bunları söktürebileceğini söyledi. Olası bir yangın halinde sorumluluğun, apartman yönetimi ve şarj istasyonunu taktıran kişiye ait olacağını, dağıtım şirketlerinin bu konuda sorumluluk taşımadığını belirtti.

Ayrıca, ortak kullanım sayaçlarına bağlanan şarj istasyonlarının da adaletsiz bir durum yarattığını ifade eden Sağır, "Elektrikli aracı olanlar, aracı olmayan kişilerin ödediği ortak elektrik faturası üzerinden araçlarını şarj ederse, bu bir haksızlığa yol açar. Bu nedenle, ortak kullanım sayaçlarına bağlı şarj üniteleri yalnızca yönetmeliklere uygun şekilde monte edilmeli ve yangın önleyici tedbirler alınmalıdır" dedi.

Elektrik, Elektronik Mühendisi B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Doğan Özdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Öncelikle sistemde kaçak akım rölesi, parafudr ve iyi bir topraklama tesisatı varlığı olmazsa olmaz. Site veya apartmanın elektrik tesisatının eski olmaması gerekir. 15.kattan kablo sarkıtma riskli bir durum, kablo kendi ağırlığını taşıyor üstüne akım geçiyor, hızlı yıpranma ve yangın sebebi. En doğrusu AVM'lerde de gördüğümüz gibi dış alanda ayrılmış bir bölgede profesyonel bir firma tarafından şarj alanı kurulması. Elektrik kurumundan onay almak bence gereklidir çünkü zamanla araç sayısı artar geceleri herkes şarja bırakıyor, o siteyi veya apartmanı besleyen trafo kapasitesi bunu absorbe edebilir mi kritik bir konu. Bana göre bodrum katlarda ve kapalı alanlarda kesinlikle şarj yapılmamalı" dedi.