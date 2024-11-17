Açılış törenine Belediye Başkanı Alper Taban, SP İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Gençlik ve spor müdürü Yusuf Şevki Yücel ile davetliler katıldı.



Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Muammer Gümüş, "Ben burayı açarken bana destek veren eşim Hatice Gümüş'e teşekkür ediyorum. Ailem, babam Osman Gümüş'e, annem Nezire Gümüş'e, kardeşim Ünal Gümüş'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban, "Muammer kardeşimizi kutluyorum, tebrik ediyorum öncelikle. Özellikle İlhami kardeşime de teşekkür ediyorum, gastronomi vurgusunu gerçekleştirdi. Şunu da ifade etmek istiyorum tabi gastro kelimesini niçin kullanıyorsunuz sorusu ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Gastronomi aslında uluslararası literatürde ifade edilen bir kelime. Dolayısıyla mutfak zenginliğini ifade etmek için üretilmiş bir kelime. Burada tabi ülkemizde ve dünyada bu alanda çok ciddi anlamda pay almaya çalışan şehirler var, ülkeler var. Bizim ülkemizde bu alanda ciddi yatırımlar yapmakta. Şehirler bu alanda yatırımlar yapmakta. Bizde özellikle İnegöl'ümüzle ilgili ilk defa tanıştığımız, hiç tanımadığımız yabancı insanlara sorduğumuzda İnegöl'e dair ne biliyorsunuz dediğimizde bir kişi İnegöl'ün köftesi diyorsa bir kişi de İnegöl'ün mobilyası şeklinde tanıyoruz diye ifade ediyorlar. Takdir edersiniz ki İnegöl'de yüzlerce binlerce mobilya firması var. Ancak köfte üreten firma belki bir elin parmak sayısını geçmez. Dolayısıyla aslında burada gizli bir imkan olduğunu, güç olduğunu fark ettik. Dolayısıyla bizde bu gastronomi liginde olabilmek adına Gastro İnegöl çalışmalarını geçen dönem başlatmış olduk. Turizm yatırımları açısından İnegöl'ü değerlendirdiğimizde de öncelikli olarak İnegöl'ün doğasının birinci turizm öğesi olarak öne çıktığını sonrasında gastronomi örneği daha sonrasında da termal sularının önemli turizm değerleri olduğunu keşfetmiş olduk. Tabi bugünde bir aslında gastronomi değeri anlamında yeni bir işletmenin açılışı için bir araya geldik. Ben bu vesileyle İnegöl'de yeni açılmakta olan tüm gastronomi firmalarını kıymetli buluyorum, önemli buluyorum. Aslında biz bir sosyal tesis yapmadık, sosyal belediyecilik anlamında genelde sosyal tesis kavramı vardır. Biz bir gastronomi deneyimleme merkezi yaptık. Dolayısıyla bu tür işletmelerle deneyimleme merkezidir" dedi.

Duanın ardından kurdele kesimiyle firma hizmete açıldı.