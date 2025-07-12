Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Hamamlı mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 67 ABV 510 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçtaki yolcular yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.