İnegöl'de bal hasadı başladı. Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan İnegöl'de bu yıl 240 dolayında işletme 12 bin arı kolonisi ile bal üretimi gerçekleştirirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu Yeniceköy Mahallesinde Recep Pal'a ait kovanlarda yapılan bal hasadına eşlik etti.

"İnegöl balı neredeyse anzer balına yakın kalitede"

Bal hasadı öncesi bal üretimine ilişkin bir konuşma yapan Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, İnegöl'ün bal kalitesine dikkat çekti. Yoğurtçu, "İnegöl'ümüzün köftesi, mobilyası, Cerrah Kuru Fasulyesi gibi farklı değerleri var. Bizde Bursa Bal Üreticileri Birliği olarak İnegöl'de balı bu değerler arasına katmaya çalışıyoruz. Şu anda 240 civarında işletme kayıtlı. Bunun yanı sıra 12 bin civarında da aktif kovanımız var. İnegöl'de şu anda 50 ton dolayında bal üretimi yapılmakta. İnegöl gerek florası açısından gerekse de üretilen bal açısından çok değerli bir konumda. Türkiye'nin en değerli balları arasında bulunan Anzer balının prolin değeri 1000-1100 arasındadır. Prolin değeri, balda balın kalitesini gösterir. İnegöl'de üretilen ballarda ise biz ölçümleri yaptırdık ve 600 ile 850 arasında prolin değeri çıkan ballarımız var. Ovadaki ballarımız 600-700 arasında çıkarken, dağlık bölgelerdeki ballarımız 850 proline kadar çıkıyor. Bu da İnegöl'de neredeyse Anzer balına yakın kalitede bal olduğunu gösteriyor. İnegöl'de arıcılık olur. Bugün İnegöl 50 bin kovanı bile kaldırır. Kestane balı, Ayçiçek balı, karma çiçek balı, akasya balı, karaçalı balı bunların hepsi İnegöl'de yetişiyor. İnegöl'ün gerçekten değerli bir balı var" dedi.



Amacımız farkındalık oluşturmak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise amaçlarının sadece bal hasadı yapmak olmadığını, burada bir farkındalığı arttırma çabası olduğunu söyledi. Aynı zamanda arıcılığın bilinçli şekilde yapılmaya devam etmesini istediklerini vurgulayan Başkan Taban, "Kaliteyi ve verimi arttırma gibi arka planda hedeflerimiz var. Yerel yönetimler olarak bizler tüm üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Arının da ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu işin içine girince anlıyorsunuz. Arıyı yaşatmamız lazım. Arı yaşarsa arkada bütün ekosistem dengeye gelmiş oluyor. Arka planda yaşanan ilaçlama ve benzeri sorunları da mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Düzeltmediğimiz zaman ekosistemin de aslında bozulmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz lazım" diye konuştu.



İnegöl çok değerli bir şehir

İnegöl'ün çok değerli bir şehir olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Aslında her bölge değerli. Ama bunun kıymetini bilen insanlar var mı? Önce onu görmek lazım. Ne kadar değerli, kıymetli, önemli şehirlerde ve topraklarda yaşadığımızın önce farkına varmamız lazım. İnegöl hep sanayisiyle anıldı. Bu çok değerli bizim için. Üreten bir şehir. Bunun yanı sıra verimli tarım arazilerimiz var. Aynı zamanda İnegöl artık gastronomisiyle de anılsın istiyoruz. Üniversitelerimizle, akademisyenlerimizle yaptığımız çalışmalarla İnegöl Gastronomisi olarak ön plana çıkarıyoruz. Bal da bunlardan biri olacak. İnegöl'ün meyvecilikte çok iyi olduğunu biliyoruz. Çileği, şeftalisi, armudu, elması, yaban mersini, cevizi, kestanesi İnanılmaz zenginliğimiz var. Balın da bunlardan biri olmaması için hiçbir sebep yok."



İnegöl'de 55 ton bal üretimi yapılıyor

"İnegöl'de arıcılık sistemine kayıtlı 240 arıcımız mevcut ve yaklaşık 12 bin civarında arı kolonisi olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yaklaşık 115 bin ton ile dünyada ikinci sırada üretime sahibiz. Bu çok kıymetli. İnegöl'de durum nasıl? İnegöl'de de 55 ton bal üretimi gerçekleşmekte. Bizler iyi ve kaliteli bal üretme çabamıza devam edeceğiz. İnegöl'ün balı iyidir, kalitelidir tercihine bunu döndürmeliyiz."