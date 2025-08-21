BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, Huzur mahallesi ve civarında 22 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında su verilemeyecek.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Huzur Mahallesi ve civarında 22 Ağustos 2025 – 02 Eylül 2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur."