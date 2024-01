İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta her alanda dijital dönüşüm sağlayan İnegöl Belediyesi, özellikle temizlik hizmetlerinde de devrim yaratan çalışmalar hayata geçirildi. İlk olarak aracı firmadan alınan temizlik hizmetleri, akabinde geri dönüşüm toplaması da İnegöl Belediyesi tarafından yapılmaya başladı. Her haneye dağıtılan bireysel konteyner ve geri dönüşüm kutuları ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak çevre bilincini arttırmanın önemli bir başlangıcı oldu.

BİRİ ELEKTRİKLİ OLMAK ÜZERE İKİ ARAÇ TEST EDİLİYOR

Başkan Alper Taban ile beraber başlayan dijital değişim ve dönüşüm, tüm birimlerde köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi. İnegöl Belediyesi, teknolojinin faydalarını hizmet ile birleştirerek en iyi hizmeti sunmanın yanında tasarruf sağlayıcı adımlarla vatandaşın vergilerinden oluşan bütçesini daha fazla hizmete dönüştürmeyi başardı. Bu kapsamda iki yeni aracın da test sürüşleri yapılıyor. Araçlardan biri yüzde yüz elektrikli çöp kamyonu. Diğeri ise beton mikseri mantığıyla çalışan daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip, daha hızlı ve sessiz çalışan rotopress adıyla anılan yeni teknolojiye sahip bir çöp kamyonu. İki araç Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından test ediliyor.

TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANMAYA DEVAM

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla her alanda teknolojiyi kullanmanın önemini vurgulayarak konuyla alakalı açıklama yaptı. Başkan Taban açıklamarında şu ifadelere yer verdi: "İnegöl Belediyesi olarak her alanda teknolojik değişimi önemsiyoruz. Özellikle temizlik hizmetlerimizde yaptığımız dönüştürme çalışmaları ile geldiğimiz noktada atık toplama ve bertaraf hizmetleri aksamadan devam ediyor. Bugün ise filomuzda iki aracımızı test ediyoruz. Araçlardan biri yerli ve milli yüzde yüz elektrikli çöp kamyonu. Diğeri ise beton mikseri mantığıyla çalışan daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip, daha hızlı ve sessiz çalışan rotopress adıyla anılan yeni teknolojiye sahip bir çöp kamyonu. Ekiplerimiz bu iki aracı 1 aylık süreyle test edecek. Edilen tespitlere göre hareket edeceğiz. Bu araçları arkadaşlarımız kullanacak. Dolayısıyla onların vereceği raporlar önemli. Bu adımlara göre ileriki süreçte neler yapabiliriz bu konuda kararı hep birlikte vereceğiz. Ancak şunu gönül rahatlığıyla belirtmeliyim ki; vatandaşımızın her bir kuruşunu ince eleyip sık dokuyarak kullanıyoruz. Bize verilen emaneti boynumuzun borcu bilip tasarruf bilinciyle hareket ediyoruz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya devam ediyoruz.’’