Saadet Partisi, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik adaylarını belirledi. Bursa'da, 8 ilçenin Belediye Başkan adayları da kesinleşti. İşte ilçelerdeki adaylar:
- Yıldırım ilçesinde Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı, Abdullah Kocamaz oldu.
- İnegöl ilçesinde seçmenin karşısına çıkacak isim, Hasan Eroğlu olarak belirlendi.
- Gürsu'da Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı, Seçmen Ergene oldu.
- Harmancık ilçesinde Ramazan Yakın, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.
- Karacabey'de Muammer Altun, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.
- Orhaneli ilçesinde Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı, Ömer Din oldu.
- Büyükorhan'da İsmail Şaşkın, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak görev için yarışacak.
- Kestel ilçesinde ise Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Demirağ belirlendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ