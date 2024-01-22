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Saadet Partisi, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik adaylarını belirledi. Bursa'da, 8 ilçenin Belediye Başkan adayları da kesinleşti. İşte ilçelerdeki adaylar:

  • Yıldırım ilçesinde Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı, Abdullah Kocamaz oldu.
  • İnegöl ilçesinde seçmenin karşısına çıkacak isim, Hasan Eroğlu olarak belirlendi.
  • Gürsu'da Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı, Seçmen Ergene oldu.
  • Harmancık ilçesinde Ramazan Yakın, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.
  • Karacabey'de Muammer Altun, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.
  • Orhaneli ilçesinde Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı, Ömer Din oldu.
  • Büyükorhan'da İsmail Şaşkın, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak görev için yarışacak.
  • Kestel ilçesinde ise Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Demirağ belirlendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ