Süleymaniye mahallesinde bir sitenin deposunu temizlemesi için tutulan kadın, depoyu soydu. Polis ekiplerince yakalanan kadın, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Olay Süleymaniye mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri sitenin deposunu temizlemesi için temizlikçi Gülbahar C.'yi tuttular. Kadın temizlikçi, depodaki site sakinlerine ait mutfak eşyaları ve cihazları alıp sattı. Temizliğin ardından depoya giren site sakinleri, eşyalarının kayıp olduğunu görünce polise şikayette bulundular. Kaçan temizlikçi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda kadın şüphelinin, çaldığı malzemeleri ikinci el satış işyerlerine sattığı ortaya çıktı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE CEZAEVİNE

Sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece tutuklandı. Kadın, kucağında 6 aylık bebeğiyle cezaevine götürüldü.

Öznur Dede