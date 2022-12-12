TOKİ 4.etap kura takvimleri belli olmaya başladı. İnegöl’de vatandaşlar ise İnegöl’de ki TOKİ kuralarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki İnegöl’de ki TOKİ kuralarının tarihi ne zaman?

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İnegöl’de 1000 konutun başvuru yapanlardan kriterlere uyanları listesi açıklandı.

İlk başta 480 konut projesi olarak açıklanan proje AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in girişimleri sonucu bin adete çıkartılmıştı.

İnegöl’de TOKİ’ye başvuran sayısı açıklandı. Açıklanan verilere göre İnegöl’de 16 bin kişi TOKİ’ye başvuru gerçekleştirdi.

İnegöl’de yapılacak bin konut için toplam 16 bin 82 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 14 bin 850 kişinin başvurusu kabul edildi, bin 232 kişinin ise başvurusu çeşitli nedenlerden dolayı kabul edilmedi.

Başvurusu kabul edilenlerin açıklanmasının ardından gözler kura listesine çevrildi.

İnegöllüler kura takvim listesini belirlerken TOKİ Bursa ve ilçeleri için kura takvim listesini henüz açıklamadı.