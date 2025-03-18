Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan, Stubb ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ile işbirliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti."