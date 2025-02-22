Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şahısların evine şafak vakti operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan operasyonda evler didik didik arandı.

Kaymakam Eren Arslan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; Yapılan aramalar sonucunda 25 gram Sentetik Kannobinoid Maddesi, 70 gram AMG Maddesi, 8 Parça halinde 16 gram Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 2,60 gram Esrar maddesi, 3 parça halinde 2,80 gram Sentetik Kannobinoid Maddesi, 2 Adet ectacsy hap, 1 Adet Hassas terazi ile 65.000 TL Nakit Para ve 2 Adet Telefon ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu tacirleri Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., Tanju Y. İle Hasan Ş.(SSÇ) yakalandı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Serkan Ş., Mithat Ç., ve Sedat B., tutuklanırken, Tanju Y. İle Hasan Ş.(SSÇ) ise mahkemece serbest bırakıldı.