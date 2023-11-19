Edinilen bilgiye göre Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre Murat S. (20) yönetimindeki 16 BAK 155 plakalı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kayan motosiklet daha sonra cadde üzerindeki Mert H. yönetimindeki 34 HK 3646 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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