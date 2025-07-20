

Kaza Süleymaniye mahallesi Park yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ali Y.(18) yönetimindeki 16 BDR 650 plakalı cip, karşıdan karşıya elektrikli bisikletiyle geçmekte olan Yaşar O.(60) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştular. Vatandaşlar yastık getirip yaralının başının altına koydular. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ