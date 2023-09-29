Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişinin mahkemeleri sürerken, ilk tutuklamalar belli oldu. İlk yargılanan Terkinler Çetesi lideri Nazi T. İle Mehmet T.(28), Esat K.(36) ve Erkan T.(33) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MAHKEME DEVAM EDİYOR

20 saatten bu yana devam eden mahkeme de tutuklananların sayısı 14'e çıktı. Şahısların sorgulamaları sürüyor.

Haber Merkezi

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