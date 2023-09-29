Bahçelievler’de doğalgaz patlaması yaşanan sokak trafiğe açıldı Bahçelievler’de doğalgaz patlaması yaşanan sokak trafiğe açıldı

Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişinin mahkemeleri sürerken, ilk tutuklamalar belli oldu. İlk yargılanan Terkinler Çetesi lideri Nazi T. İle Mehmet T.(28), Esat K.(36) ve Erkan T.(33) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MAHKEME DEVAM EDİYOR
20 saatten bu yana devam eden mahkeme de  tutuklananların sayısı 14'e çıktı. Şahısların sorgulamaları sürüyor.

Haber Merkezi 

#inegölhaber #inegölsondakika #inegölgündem #terkinlerçetesi 