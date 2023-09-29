Burdur'un merkezinde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi 23003 Sokak'ta yaşanan olay, ailevi anlaşmazlık sebebiyle patlak verdi. Olayın detaylarına göre, 22 yaşındaki E.A., eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda sinir krizi geçirerek eline bir meyve bıçağı aldı ve kendini bıçakladı.

Eşinin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından, sağlık ekipleri ve birçok polis memuru olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, E.A. acilen Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anki bilgilere göre E.A.'nın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Polis yetkilileri de olayla ilgili soruşturmayı başlattı.