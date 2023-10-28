İn-ulaş Başkanı İbrahim Bayram, yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İn-ulaş A.Ş. başkanı İbrahim Bayram yaptığı açıklamada şu sözlere değindi;

“İn-ulaş A.Ş’ye ait araçlarımız yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm halkımıza ücretsiz olarak hizmet vereceklerdir. Araçlarımıza binişlerde kart okutulacak fakat kartlardan bakiye düşmeyecektir değerli vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur bu vesileyle cumhuriyetimizin 100.ylını kutluyoruz nice yüzyıllara nice asırlara”

İbrahim Uslu