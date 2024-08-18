Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Bahçe sokak üzerinde S.G. (39) yönetimindeki 16 BSF 879 plakalı motosiklet, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan E.M. (38) çarptı.

İkinci kaza ise Orhaniye Mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Recep B. yönetimindeki kamyonet karşıdan karşıya geçmek isteyen V.C. (35) çarptı.

Her iki kazada da yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ