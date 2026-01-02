İnegöl Batıkent Sitesi yanında açılan restoran, zengin menüsüyle her damak tadına hitap ediyor.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ALA Restoran’da; kahvaltı çeşitleri, döner, İskender, kuzu tandır, pizza, burger, hamburger ve tava yemekleri bulunuyor.

Lezzetli yemeklerin yanı sıra uygun fiyat politikasıyla da müşterilerin yüzünü güldüren işletme, bölge halkından olumlu geri dönüşler alıyor.

Yeni açılmasına rağmen kısa sürede ilgi gören ALA Restoran, hem ailelerin hem de gençlerin tercih ettiği mekanlar arasında yerini almaya başladı.

