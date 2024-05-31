Adem Balı rehberliğinde Elmaçayır köyünden başlayıp, kazıklı yaylasının kısımdaki 1600 rakımlı seyir terasından Fevziye kanyonun içinde devam ederek Tatlınsu Leylek pınarın bitiren ekip, 25 km Parkurda Kanyon içinde birçok küçük ve büyük olmak üzere mağaralar, kümbet, dere yatakları ve irili ufaklı şelale buldular.

Rehberlik yapan Adem Balı yaptığı açıklamada, "Zorlu, sık orman ve dik çıkışları olan rotada bize katılan Bursa'dan misafirimiz olan Ersin Ayla ve arkadaşları bize eşlik ettiği için teşekkür ederiz. Bizleri çılgın (crazy team) ve özgür ruh olarak tanımlayan takipçilerimize ve yürüdüğümüz her zorlu rotada bir ilklere imza atmamız da bizleri tanıtan İnegöl Şehri'ne Ayrıca teşekkürlerimizi İletiyoruz. Zor olmalı ki altında imzamız olsun” şeklinde konuştu.