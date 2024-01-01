Kaza saat 03.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Gökhan A. Yönetimindeki 35 EE 591 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaza sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüye alkol metre testi uyguladı. Uygulamada sürücünün 1.78 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.