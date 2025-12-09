Meydana gelen hasar nedeniyle mahalledeki birçok sokakta doğal gaz akışı geçici olarak durduruldu. Doğal gaz ekipleri, bölgede onarım çalışmalarını sürdürürken, hattın 2–3 saat içerisinde yeniden gazlanarak kullanıma açılmasının beklendiği bildirildi.
Gaz kesintisinin yaşandığı sokaklar:
- Mesudiye mahallesi
- Sonbahar
- Şifa
- Şibali yolu
- Şehit Er Vahit Günay
- Rehber
- İmren
- Cevahir
- Çamlıbel
- Seymen
- Saydam
- 2. Uğur
- Demir
- Günışığı
- Yaprak
- 2. Can
- Kutup
- Dicle
- Avşar
- 4. Lale
- Öz sümbül
- Yelken
- Alparslan caddesi
- Alper
- Gül pınar
- 1. Güzel
Kaynak: HABER MERKEZİ