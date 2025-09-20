Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Akhmad K.(60) yönetimindeki 16 BTR 732 plakalı otomobil ile sürücü Mehmet Ç.(51) yönetimindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Shatarat K. (60) ile Eldar M.(31) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.