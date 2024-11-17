Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesindr 1. Cadde üzerinde seyir halinde olan Samet K. (21) yönetimindeki 16 ANR 777 plakalı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife Öz