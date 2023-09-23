Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye mahallesinde meydana gelen yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay Osmaniye mahallesi Altıeylül caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail K.(18), iddiaya göre diğer araç sürücüsü Hamza H. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamza H.'nin arkadaşı Miraç G.(17), elindeki bıçakla İsmail K.'yı bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.