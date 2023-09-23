TFF 3. Lig 1. Grupta İzmir Aliağa Faş ile İnegöl Kafkasspor arasında oynanan 3. hafta maçında galip gelen taraf, ev sahibi ekip oldu.

Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilk gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Sol kanatta gelişen atakta yapılan ortayı şık bir vuruşla gole çeviren Emirhan Karagülle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra üstünlüğü ele geçiren Aliağa Faş, üst üste geliştirdiği ataklarla rakip kalede 4 net pozisyon yakalamasına karşın, bunları gole çeviremedi. Abdülkadir , Orkan ve Yıldıray ile etkili olmaya çalışan Kafkasspor ise ileri uçta yeterince net pozisyon üretemeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda yaptığı değişiklikler ile Aliağaspor'un orta sahadaki top hakimiyetini kıran Kafkasspor , 65. dakikadan sonra rakip kalede daha fazla görülmeye başladı. Ancak dakikalar 90+4 'ü Seçim Can Koç çıktı. Güzel vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Bu dakikadan sonra gelişen ataklardan başka gol sesi gelmeyince maç Aliağa Faş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

Bu skorla Aliağa Faş puanını 7'ye yükseltirken , ilk mağlubiyetini alan Kafkasspor ise 4 puanda kaldı.