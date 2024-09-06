Türkiye’nin köklü kamu kurumlarından biri olan Zabıta Teşkilatı, kuruluşunun 198. yılını kutluyor. Bu kapsamda, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftası etkinlikleri çerçevesinde Belediye Başkanı Alper Taban ile akşam yemeğinde buluştu.

Zabıta Teşkilatı'nın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. İlk olarak 4 Eylül 1826’da “İhtisap Nezareti” adıyla göreve başlayan teşkilat, şehir güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 16 Ağustos 1854 tarihinde, İstanbul’da “Şehremaneti İdaresi”nin kurulmasıyla birlikte İhtisap Nezareti kaldırılmış ve günümüz belediyeciliğinin temelleri atılmıştır. 1930 yılında çıkarılan Belediye Yasası ile zabıtanın belediye hizmetleri içinde özel bir kuvvet olarak görev yapması kararlaştırılmış, 1956’da ise Zabıta Müdürlüğü kurulmuştur.

Zabıta Teşkilatı, 2005 yılında güncellenen Belediye Kanunu ile bugünkü yapısına kavuşmuş ve yerel yönetimlerin en önemli hizmet sağlayıcılarından biri olarak işlev görmeye devam etmektedir.

BAŞKAN TABAN’DAN ZABITA PERSONELİNE TEŞEKKÜR

DOSTUM tesislerinde gerçekleşen buluşmada personelin haftasını ve zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Taban, “Zabıta ekiplerimiz bizim gören gözümüz, duyan kulağımız. Zabıta Müdürlüğü önemli bir birim. Her geçen gün de daha fazla uzmanlaşan bir kadroya ihtiyaç var bu alanda. Sizlerin de gayret ve çabanızı görüyorum. Bu emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.