Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil boş bir arsaya ters şekilde devrildi. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Elperek Mahallesi Derya Dinçer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RB 555 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten boş bir arsaya devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Y.E.E. (23), S.Y. (20) ve B.Y. (26) isimli üç yaralı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.